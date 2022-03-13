"Ждем на расстоянии выстрела!" Пограничники пообещали оккупантам расплату за удар по Яворову. Видео

Украинские пограничники заявили, что российских оккупантов ждет расплата за ракетный удар по Яворивскому полигону на Львовщине 13 марта, где погибли 35 человек. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины ждут противника "на расстоянии выстрела" и готовы дать достойный ответ.

Соответствующее обращение вечером в воскресенье распространила пресс-служба ГПСУ. Защитники нашей границы записали свое видео с оружием в руках (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Орки, вы ударили ракетами по Международному центру миротворчества и безопасности. Вы убили людей. Вы сломали стены. Но вы не можете сломать профессионализм и слаженность, которые на Яворивском полигоне получали пограничники с побратимами из Вооруженных сил и Нацгвардии", – сказал украинский пограничник.

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Он подчеркнул: российская армия способна только подло бить издалека, воевать со школами, больницами, храмами, морить голодом детей и женщин.

Сотрудник ГПСУ заявил: за каждую отобранную россиянами жизнь, за каждое разрушенное здание обязательно придет расплата.

"И она будет одета в однострой украинского бойца. Ждем вас на расстоянии выстрела. И с нашей стороны он будет метким!" – пообещал украинец.

Напомним:

Утром 13 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности (бывший Яворивский полигон) на Львовщине.

Сперва сообщалось о девяти жертвах, однако их количество возросло до 35, а пострадавших – до 134.

Известно, что российские самолеты атаковали полигон, вылетев из Саратова в район Черного моря и не залетая на нашу территорию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, обещанная Кремлем зарплата для иностранных наемников, которых хотят отправить на войну в Украину, не стоит утраченной жизни или статуса военного преступника. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, призвав граждан других стран не вестись на деньги.

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