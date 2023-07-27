Жара отступит, но ненадолго: синоптики дали прогноз до конца июля в Украине. Карта

До конца текущего месяца погода в Украине будет переменчивой. В некоторых областях ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни.

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Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Температурные показатели по областям в последние дни июля продолжат колебаться.

В пятницу, 28 июля, дожди, а иногда и ливни ожидаются по всему Левобережью. В западных областях погода будет преимущественно сухой, но пасмурной. Температура воздуха в течение дня по Украине будет находиться в пределах +21…+24 градуса.

В субботу, 29 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Дожди ожидаются только в некоторых восточных областях, в частности, в Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой. Температура воздуха в среднем составит +22…+25 градусов, немного теплее ожидается в южных областях и в Закарпатье – +27…+29 градусов.

В воскресенье, 30 июля, локальные дожди пройдут в западных областях, в частности, в Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. Также в Украине ожидается незначительное повышение температуры – в среднем +26…29 градусов. На юге Украины столбики термометров кое-где перейдут за отметку +30 градусов.

В понедельник, 31 июля, дожди охватят все западные и некоторые центральные области. На Левобережье и юге ожидается сухая и жаркая погода – в среднем +27…+30 градусов. На западе Украины будет немного прохладнее – +23…+25 градусов.

Напомним, украинские метеорологи говорят, что в этом году у нас лето не самое жаркое. Поскольку дни с высокими температурами быстро сменяются более прохладными. Однако мировые прогнозы обещают нам жаркое будущее.

По мнению синоптиков, в конце июля и начале августа погода останется нестабильной. Не предполагается ни длительной жары, ни длительного антициклона.

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