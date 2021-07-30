Жара до +33, град и шквалы: синоптики обновили прогноз и рассказали, где ждать ливней

Погода в Украине 30 июля будет жаркой. Однако в субботу на части территорий страны пройдут ливни с грозами, также возможен град.

Так, синоптики Укргидрометцентра предупредили, что дождь пройдет в юго-восточных регионах страны. Грозы прогнозируются в Харьковской, Полтавской и Сумской областях (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Температура воздуха по всей стране днем будет от +27 до +33 градусов, ночью опустится до +15...+20 градусов. Холоднее всего – на западе Украины, но без осадков. Максимальные +33 градуса столбики термометров покажут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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Кроме того, 30 июля в восточных, Сумской, Одесской, Николаевской, Тернопольской, Львовской, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине в пятницу, 30 июля, будет разной. На одной части ожидается солнечно и сухо, а на другой – дожди и грозы.