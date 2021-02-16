Зеркальные даты 2021 года: нумеролог назвала самые удачные дни

Зеркальные даты с точки зрения нумерологии – одни из наиболее благоприятных дней. Они могут сделать жизнь лучше.

В течение года нас такие особенные дни ждут в каждом месяце. В чем они будут помогать и как, написала на своем сайте психолог-нумеролог Лариса Браницкая.

3 марта станет отличным днем для покупки или создания амулетов, духовных практик, молитв и построения планов. Желательно также сделать дома уборку и перестановку. Так можно почистить энергетику жилья.

4 апреля станет самым спокойный и умиротворенным днем в году. Именно в этот день можно принимать очень важные и судьбоносные решения.

5 мая лучше всего подойдет для творческой работы и наведения красоты. В этот весенний день уход за своим телом и обновление гардероба принесут удовольствие и пойдут на пользу. Прислушивайтесь к интуиции – она будет чрезвычайно острой.

6 июня – день прощения, ухода от обид, невзгод и неприятностей.

7 июля окружающие будут очень открытыми и позитивно настроенными. В этот день мы получим шанс отбросить все напускное и второстепенное, чтобы найти истину.

8 августа хорошо делать покупки и развлекаться. Но важно не забывать и о равновесии между работой и отдыхом. Если не баловать себя, то можно быстро перегореть.

9 сентября могут открыться новые истины. Постичь мудрость удастся, если быть открытыми для всего нового. День освобождения от страхов и вредных привычек.

10 октября станет датой, которая лучше всего подойдет для построения долгосрочных планов. Если появится шанс преуспеть или показать себя в чем-либо, то нужно хорошенько взвесить свои возможности.

11 ноября можно смело заниматься своей внешность, вести совместные дела.

12 декабря – последняя зеркальная дата 2021 года. Этот день хорош, чтобы помириться с близкими, решить юридические проблемы, выбросить ненужные вещи. Удачно завершать срочные дела.

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