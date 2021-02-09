Зеркальная дата 12.02.2021: что категорически нельзя делать в этот день

12 февраля 2021 наступит особая дата. 12.02.2021 это зеркальное число, которое читается одинаково в обе стороны.

Это также начало Нового года по китайскому лунному календарю. Поэтому с точки зрения астрологии и нумерологии, дата имеет особые свойства. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала мастер фэн-шуй Виктория Хилинич.

Этот день считается неблагоприятным для брака и медицинских вмешательств - из-за повышенной вероятности осложнений. Он также неблагоприятен для начала путешествий, массовых собраний. Продолжается ретроградный Меркурий, поэтому покупка транспорта и компьютерных средств тоже может быть осложнена поломками. Могут произойти природные катаклизмы.

"Но этот день чудесный для обновления. Такого, как изменение цвета и формы прически, если вы хотите, чтобы она держалась долго, а также начала диеты, если вы хотите прогрессирующего результата. А также – избавления от вредных привычек", – добавила Хилинич.

Подарите то, что вам не нужно тому, кто желает этого.

12 февраля станет днем, когда некоторые отношения распадутся навсегда. Есть возможность распрощаться с чем-то не актуальным и не жизнеспособным навсегда.

По лунному календарю, в ночь с 11 на 12 февраля происходит важное изменение. Это первый день первого лунного месяца в новом году. Именно в это время вся восточная часть планеты готовит ритуал встречи богатства, процветания. Ибо считается, что он несет наибольший за весь год импульс для обновления и притока положительных жизненных сил.

12 февраля – очень интересный день с точки зрения нумерологии, как восточной так и западной. В фэн-шуй дата 12.02.2021 содержит много двоек, связанных с болезнями и задержками, которые были актуальны весь прошлый год. Но вместе с единицами это создает новое начало для возможностей в лечении и оздоровлении после последствий 2020 года.

Кроме того, замужняя женщина может начать заявлять о своих правах и диктовать собственные условия мужу.

В западной нумерологии акцентируется вызов научиться быть более независимыми, постоять за себя, отстоять свои права и точку зрения. Необходимо через действие попробовать новое, найти в себе силу воли и укрепить ее. Быть более твердым и доверять самому себе.

Полезным будет желание делать свое дело так, чтобы не зависеть от других. Но этот импульс единиц можно продвинуть только путем через двойку и ноль: обнуление старого и необходимость стать готовыми к коопераций и компромиссам, внимательно реагируя на эмоциональную подоплеку и первопричины ситуаций.

"Суммируя числа этой даты у нас появляется девятка, которая говорит о том, что тот, кто следует по более высокой моральной целью и не боится поделиться с другими тем, что для него ценно, от всего сердца, в этот день достигнет наибольших результатов ", – отметила мастер фэн-шуй.

12.02.2021 вы будете чувствовать энтузиазм и желание избавиться травмирующих обстоятельств, но избегайте излишеств в действиях. Особенно, если защищаете себя или других. Прибыль возможна через правильное и объективное освещение информации о том, что вы делаете и хотите. Надо действовать рассудительно с друзьями, семьей и коллективом. Не стоит вести себя вызывающе по отношению к толпе людей, так как белая ворона может превратиться в козла отпущения. Чувствительных людей ждет открытие новых взглядов на мир, они поймут необходимость более ответственно и независимо относиться к событиям собственной жизни.

Металл Инь, который руководит этим днем, может демонстрировать холодную непроницаемость извне, но можно будет легко кого-то обидеть или обидеться самому. Ключ – это дипломатия и поиск единения, соблюдение высоких принципов. Тогда активность и желание контроля принесут пользу. Также может возникнуть вопрос отношений: а стоит ли быть именно с этим человеком?

Полезно в этот день выписать все "за" и "против" решений, которые вам трудно даются.

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