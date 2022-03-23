'Зенитные подразделения на высоте': на Харьковщине сбили вражескую ракету

Зенитные подразделения Вооруженных Сил Украины сбили крылатую ракету российских оккупантов, запущенную под Харьковом. Системы противовоздушной обороны сработали точно и эффективно.

Доброе известие принесло Воздушное командование "Восток" у себя на Facebook. Военнослужащие предотвратили гибель десятков мирных украинцев и спасли от разрушений минимум один объект гражданской инфрастуктуры.

Такой профессионализм и мужество стали темой для детского творчества. К сожалению, украинские школьники навсегда сохранят в воспоминаниях дни, когда их родные города бомбили вражескими ракетами, но куда дольше продлится память поколений о Вооруженных Силах и добровольцах нашей страны.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия продолжают предпринимать все мыслимые меры по окружению украинских защитников, но только несут сплошные издержки и потери боевой техники, а также личного состава.

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