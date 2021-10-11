Землю накроет мощная магнитная буря: возможны сбои в работе спутников и электросетей

На Солнце 9 октября зафиксирована масштабная вспышка, в результате которой произошел корональный выброс массы. Это спровоцирует магнитную бурю, которая накроет Землю 11-12 октября.

Об этом сообщается на сайте Национального управления океанографических и атмосферных исследований США. Основной удар приходится на понедельник, однако его последствия сохранятся и во вторник.

Американское ведомство присвоило магнитной буре категорию G2 – умеренно сильная. Максимальный уровень это 5, а минимальный – 1.

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Ожидается, что она может вызвать колебания в работе электросетей и небольшие нарушения в работе спутников. Также не исключено влияние на здоровье людей: метеозависимые могут ощущать слабость, головокружение, тошноту, бессонницу и боли в мышцах.

Напомним, что ранее магнитные бури прогнозировали также 19 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября Украину уже накрывала магнитная буря. Ее влияние длилось два дня.