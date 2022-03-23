'Зеленый коридор' заработал в Луганской области, из Рубежного вывезли 80 человек

В Луганской области удалось обеспечить работу гуманитарных коридоров. В частности, из Рубежного в среду, 23 марта, эвакуировали 80 человек. Местные власти следят за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность всем, кто желает выехать из зоны боевых действий. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Напряженно в Рубежном, впрочем, эвакуировать удалось всех желающих – 80 местных жителей. Сейчас их жизни ничего не угрожает – люди автобусом направляются к железнодорожным вокзалам, а дальше – к западным регионам страны. Там их уже ожидает волонтерское сообщество, которое поможет с едой и жильем", — сказал глава области.

По состоянию на 23 марта эвакуация осуществляется из следующих населенных пунктов:

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Рубежное – ул. Чехова, 11; Нижнее: ул. Парковая, 13;• Лисичанск – ул. Сосюры, 324 и РТИ, кв. 40 лет Победы; Северодонецк – пр. Химиков, 28; Горское – ул. Гагарина, 13.