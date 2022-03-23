Зеленский выступил перед парламентом Франции и призвал Запад дать Украине больше оружия: мы должны действовать вместе. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Франции и призвал активнее бороться с российской агрессией. В частности, глава государства отметил, что европейские страны должны предоставить больше оружия Украине для защиты от оккупантов, а также усилить экономические санкции против России.

При этом он подчеркнул, что сейчас идет война против того, за что выступает Евросоюз – против свободы и равенства. Об этом сообщает издание Nouvelobs.

Украинский президент призвал Францию ​​помочь ему в борьбе с российским оккупантом. Зеленский обратился к руководству страны и попросил заставить Россию искать мира. Также он подчеркнул, что Европа должна сплотиться в борьбе с агрессором.

"Мы нуждаемся в большей помощи! Мы нуждаемся в большей поддержке! Чтобы свобода не проиграла, она должна быть хорошо вооружена. Танки и противотанковое оружие, авиация и противовоздушная оборона. Мы нуждаемся в этом! Вы можете помочь нам. Я знаю. Можете! Чтобы свобода не проиграла, мир должен поддерживать ее санкциями против агрессора. Каждую неделю – новый санкционный пакет. Каждую", – сказал Зеленский.

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Кроме того, Зеленский провел параллель между ударами России по Украине и битвой Первой мировой войны, в которой погибло более 700 тысяч человек. Глава государства также подчеркнул, что российские оккупанты уничтожают гражданские объекты, в частности, жилые дома, больницы и школы.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Японии. В частности, он рассказал о преступлениях России и призвал объединять усилия государств Азии для борьбы с агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Италии заявил, что цель Кремля – вся Европа, контроль над политикой, а также решающее влияние на жизнь и ценности граждан.

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