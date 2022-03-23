Зеленский: в Украине четыре действующих атомных станции, и все они находятся под угрозой. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия превратила украинские атомные электростанции в арены для войны. Глава государства подчеркнул, что такими действиями страна-агрессор угрожает не только Украине, но и всей планете.

По его словам, все 4 атомных станции в Украине сейчас находятся под угрозой. Об этом Зеленский сказал во время обращения к парламенту Японии, запись которого опубликована на странице Офиса президента (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент подчеркнул, что после аварии на Чернобыльской АЭС 30-километровая зона вокруг станции стала опасна. Тем не менее, несмотря на захоронение тысяч тонн зараженных материалов, российские оккупанты захватили эту территорию.

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"В лесах, заполняющих закрытую зону еще тогда, при ликвидации последствий взрыва на станции, были захоронены тысячи тонн зараженных материалов, обломков, машин. Прямо в земле. 24 февраля именно по этой земле поехала российская бронетехника, поднимая радиоактивную пыль в воздух. Чернобыльская станция была захвачена. Силой, оружием. Представьте атомную станцию, на которой произошла катастрофа. Конфайнмент, закрывающий разрушенный реактор. Работающее хранилище ядерных отходов. Россия превратила и этот объект в арену войны. А эту 30-километровую территорию, эту закрытую зону Россия использует для подготовки новых атак против наших сил обороны", – сказал Владимир Зеленский.

Также он рассказал японским парламентариям, что после выхода российских войск с территории Украины понадобятся годы, чтобы исследовать, какой ущерб они нанесли Чернобыльской зоне и насколько радиоактивная пыль распространилась по планете.

Кроме этого Зеленский подчеркнул, что все АЭС в Украине находятся под угрозой. В частности, он рассказал об обстрелах российскими оккупантами Запорожской АЭС.

"На нашей земле четыре действующих атомных станции! Это 15 атомных блоков. И все они находятся под угрозой. Российские войска уже обстреляли из танков Запорожскую атомную станцию, крупнейшую в Европе. Боевые действия повредили сотни промышленных производств, и многие особенно опасны. Обстрелы угрожают газо- и нефтепроводам, угольным шахтам", – сказал президент.

Помимо проблем с АЭС, Зеленский обратил внимание парламента Японии на угрозу возможных химических атаках, в том числе с применением зарина, как это было в Сирии. Также глава государства отметил, что одной из основных тем для дискуссий мировых политиков стал вопрос о том, как реагировать, если Россия применит ядерное оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, длительное время ЧАЭС была обесточена в результате действий российских захватчиков. С начала войны на станции работала одна и та же смена.

Главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация на Чернобыльской АЭС на данный момент является очень опасной. Это – угроза для всей Европы, в том числе и для самой России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 марта оккупационные войска РФ обстреляли Запорожскую АЭС и взяли ее сотрудников в заложники. 5 марта стало известно, что управление станцией вернули в руки украинцев, но оккупанты контролируют периметр.

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