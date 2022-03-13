Зеленский: Россия потеряла в Украине почти 13 тыс. военных, это больше чем в обоих Чеченских войнах. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину было убито уже более 13 тысяч оккупантов. Глава государства отметил, что вся страна – и военные, и народ – продолжают героически сопротивляться российской агрессии.

Также Зеленский подчеркнул, что на сегодняшний день ключевой задачей остается Мариуполь, который уже более десяти дней находится в осаде врага. Об этом президент сказал в своем видеообращении к украинскому народу, опубликованном на канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам президента, РФ за время войны против Украины потеряла больше, чем за две Чеченские войны.

Видео дня

"Уже 18-й день полномасштабной агрессии, полномасштабного вторжения России в Украину. Почти 13 тысяч убитых оккупантов за 18 дней. Это уже больше, чем в обоих Чеченских войнах. Россия потеряла тысячи единиц военной техники, они потеряли 74 самолета, 86 вертолетов. Мы понимаем, что у них есть еще, но и мы будем защищаться дальше. Украина не сдается, военные не сдаются, народ не сдается. Борется вся Украина героически", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что на сегодняшний день удалось эвакуировать уже более 125 тысяч украинцев из наиболее опасных мест. Также он добавил, что гуманитарная работа будет продолжаться. Особое внимание глава государства уделил Мариуполю, отметив, что гуманитарный груз находится всего лишь в 80 километрах от города.

"Уже почти 125 тысяч человек мы вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами. Сегодня ключевая задача – Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя. Всего лишь 80 километров. Мы делаем все, чтобы сломить сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви. Они сопровождают этот груз – еду, воду, медикаменты, 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Посмотрим, способны ли в Москве услышать. Понимаем, всем украинцам сейчас очень тяжело. Всем 40 миллионам украинцам, но мы победим и это 100%! Слава Украине", – резюмировал президент.

Ранее Зеленский заявил, что российским оккупантам не удалось и не удастся покорить украинцев, это против нашего естества и характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что полномасштабной войны в Украине можно было избежать. Для этого странам Запада следовало ввести превентивные санкции против России.

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