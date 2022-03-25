Зеленский рассказал о мощных ударах ВСУ по оккупантам и пошутил о 'визите' Шойгу в Чернобаевку. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинскому народу вечером 25 марта. Он поздравил сотрудников СБУ с профессиональным праздником и рассказал о мощных ударах Сил обороны Украины по врагу за последнюю неделю.

Также президент пошутил по поводу загадочного исчезновения министра обороны РФ Сергея Шойгу. Видеообращение опубликовано на Telegram-канале главы государства.

"Наши героические Вооруженные Силы за проходящую неделю нанесли врагу мощных ударов. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может и он лично захотел посетить Чернобаевку? Благодарен нашим защитникам, показавшим оккупантам, что море не будет для них спокойным даже тогда, когда там нет шторма. Потому что там будет огонь. Как на тех российских кораблях, которые на этой неделе решили по известному маршруту из Бердянска", - подчеркнул президент.

Видео дня

Он обратился к тем бывшим украинским военным, которые изменили Украине 8 лет назад, когда Россия оккупировала украинские Крым и Севастополь. "

Вы ведь переходили, потому что думали, будто будете жить лучше? А не потому, что хотите повторить трагическую судьбу своих коллег, погибших на тех кораблях или еще где-то на земле или на море Украины. Ну да и живите. А это значит – держитесь как можно дальше от наших городов и от нашей армии". - предостерег Зеленских предателей.

Он напомнил, что за месяц войны украинские вооруженные силы уничтожили более 16 тысяч оккупантов, в том числе и высшего командования вражеской армии.

"Об убитых российских генерал-полковниках или адмиралах пока не докладывали. Но командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморским флотом уже есть", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинские воины вступают в жестокие бои, отражая атаки оккупантов по всем направлениям: на юге, на Донбассе, под Харьковом и возле столицы Украины. И тем самым существенно улучшают позиции нашего государства на переговорах с Россией о прекращении войны.

"Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простому и логическому мнению: надо говорить. Говорить содержательно. Срочно. Честно. И ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. 16 тысяч российских военных уже погибли. Зачем "Что это кому дает? Разговор должен быть серьезным. Украинский суверенитет должен быть гарантирован. Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть условия должны быть справедливыми. А других украинский народ не будет принимать", - подчеркнул президент Украины.

Он также рассказал, что через неделю из оккупированных или заблокированных врагом мирных украинских городов людей вывозили через 18 гуманитарных коридоров. Спасены 37 606 украинцев, из них 26 477 – из многострадального Мариуполя.

Ситуация в этом когда-то цветущем городе на азовском побережье – катастрофическая. Кафиры не дают завезти туда никаких гуманитарных грузов. Лишь время от времени снимают пропагандистские ролики о том, как они "спасают" мариупольцев, словно раздавая им продукты. При этом люди умирают не только от постоянных обстрелов, но от голода и жажды.

"О таком отвратительном цинизме оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей нашего героического Мариуполя и других городов Украины я буду и в дальнейшем очень детально информировать народы других стран. Это очень важно. Хочу подчеркнуть: не только политиков и чиновников, а именно народы". Все на планете должны знать, что делает Россия. Чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой", - подчеркнул Зеленский.

И позицию Украины, а также правду о войне в Украине, мир услышал и осознал.

Зеленский рассказал о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 марта. В ходе разговора президенты обсудили итоги прошедшего накануне саммита НАТО и затронули вопрос, что может сделать мир, чтобы остановить Россию и вернуть мир на украинскую землю.

Также президент рассказал о последних шагах в поддержку украинцев, предпринятых органами государственной власти.

Так, Пенсионный фонд Украины уже начал выплаты пенсий за апрель, Ощадбанк уже получил полную сумму средств, необходимых для выплаты пенсий в Черниговской и Луганской областях. На карточки люди получат деньги уже 26 марта, наличные завтра же начнут разносить сотрудники "Укрпочты".

В течение нескольких дней пенсий дождутся пенсионеры в других восточных и центральных регионах Украины. За несколько дней деньги обещают выплатить всем.

Зеленский также сообщил: стартовали выплаты по 6,5 тысячи гривен по программе "еподдержка". Сейчас выплачено более 20 миллиардов гривен. На очереди – введение новой программы поддержки для переселенцев из районов боевых действий. В частности, областные администрации уже получили задачу найти землю для строительства временного жилья для переселенцев.

Президент также поздравил с Днем СБУ сотрудников службы. Он сообщил, что за месяц войны государственные награды за мужество, проявленное при боях за Украину, получили 77 работников СБУ, двое из них стали Героями Украины посмертно. Оба погибли в боях за Макаров в Киевской области. Павшие герои уничтожили штаб врага и более двух десятков оккупантов.

"Фамилию наших героев назвать я вам не могу. Такая специфика службы. Но могу сказать уверенно: память о них действительно будет вечной! Сегодня же подписал указ о награждении государственными наградами 63 работников правоохранительных органов Украины. Семь из них – посмертно", - отметил Зеленский .

И добавил, что он и весь народ Украины безгранично благодарен тем, кто мужественно защищает государство от агрессора и приближает победу Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский назвал страны, которые поддерживают вступление Украины в ЕС, и те, которые против.

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