Зеленский присвоил звание Героя Украины тринадцати украинским защитникам

Ольга Липич
Общество
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Зеленский присвоил звание Героя Украины тринадцати украинским защитникам
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины тринадцати защитникам страны, пяти из них – посмертно. Все они проявили героизм и мужество, защищая украинское государство от российских оккупантов.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении к украинцам и миру в четверг, 10 февраля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Звание Героя Украины получили:

  • Подполковник Литун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая наших военных и героически сдерживая наступление врага.

  • Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас наших бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел от них падающий самолет.

Видео дня

  • Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.

  • Старший сержант Ивашко Андрей Александрович. Посмертно. Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.

  • Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение наших военных.

  • Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.

  • Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника.

  • Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.

  • Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно оборонять Донецкую область.

  • Майор Бова Евгений Петрович. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в постоянных атаках противника.

  • Капитан Боечко Василий Васильевич. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы врага.

  • Сержант Мороз Олег Романович. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.

  • Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага.

Также президент подписал указ о награждении орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (девять посмертно), 14 пограничников (четырех посмертно), 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, звание бригадного генерала присвоено:

  • Нечаеву Олегу Александровичу. За успешную оборону в Киевской области.

  • Лещинскому Владиславу Вацлавовичу. За очень успешные действия против врага в Херсонской области.

  • Гуцолу Владимиру Владимировичу. За уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.

  • Демьянчику Григорию Петровичу. За успешную организацию подготовки личного состава для наших военных подразделений.

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