Зеленский присвоил звание Героя Украины тринадцати украинским защитникам

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины тринадцати защитникам страны, пяти из них – посмертно. Все они проявили героизм и мужество, защищая украинское государство от российских оккупантов.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении к украинцам и миру в четверг, 10 февраля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Звание Героя Украины получили:

Подполковник Литун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая наших военных и героически сдерживая наступление врага.

Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас наших бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел от них падающий самолет.

Видео дня

Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.

Старший сержант Ивашко Андрей Александрович . Посмертно. Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.

Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение наших военных.

Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич . Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.

Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника.

Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.

Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно оборонять Донецкую область.

Майор Бова Евгений Петрович . За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в постоянных атаках противника.

Капитан Боечко Василий Васильевич. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы врага.

Сержант Мороз Олег Романович . Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.

Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага.

Также президент подписал указ о награждении орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (девять посмертно), 14 пограничников (четырех посмертно), 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, звание бригадного генерала присвоено:

Нечаеву Олегу Александровичу. За успешную оборону в Киевской области.

Лещинскому Владиславу Вацлавовичу . За очень успешные действия против врага в Херсонской области.

Гуцолу Владимиру Владимировичу. За уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.

Демьянчику Григорию Петровичу. За успешную организацию подготовки личного состава для наших военных подразделений.

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