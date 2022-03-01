Зеленский присвоил звание Героя 12 защитникам Украины: половине – посмертно

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героя Украины 12 украинским защитникам. Шестеро из них погибли.

Об этом говорится в соответствующем указе №78/2022. Также глава государства в своем обращении рассказал о подвигах, которые совершили бойцы (чтобы посмотреть полный список и видео, доскролльте страницу до конца).

Посмертно звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

подполковнику Эдуарду Вагоровскому – погиб, когда выводил нашу авиацию из-под ракетного удара и дал возможность другим подняться в воздух;

Видео дня

майору Дмитрию Коломийцу – спасая побратимов, отвлеч на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага;

подполковнику Геннадию Матуляку – в Гостомеле уничтожил скопление техники врага;

лейтенанту Виталию Мовчану – он в воздушном бою уничтожил два летательных аппарата;

полковнику Александру Оксанченко – погиб в воздушном бою, когда отвлекал на себя вражескую авиацию;

старшему лейтенанту Вячеславу Радионову – благодаря ему, полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, что спасло наших воинов от ракетного удара.

Также звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

старшему лейтенанту Андрею Герусу – над Кропивницким сбил вражеский Ил-76, не допустив высадки российского десанта;

бригадному генералу Дмитрию Красильникову – командиру оперативно-тактической группировки "Север", который двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага на Харьков из Луганской области;

подполковнику Андрею Круглову – отвел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет;

полковнику Александру Мостовому – под Васильковом сбил российский Ил-76, два вертолета Ми-24 и не допустил высадки десанта;

генерал-лейтенанту Юрию Содолю – в боях за Волноваху вывел наших воинов из окружения, организовал успешное контрнаступление, эффективно обороняет Мариуполь;

полковнику медицинской службы Эдуарду Хорошуну – лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

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