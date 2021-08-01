Зеленский поздравил Воздушные силы ВСУ с праздником: оберегаете мирное украинское небо

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил. Он заявил, что профессионализм украинских военных летчиков является известным не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Зеленский надеется, что военнослужащие и в будущем будут "надежно стоять на страже воздушных границ нашего государства". Соответствующее поздравление разместили на сайте Офиса президента.

"Круглосуточно подготовленные летные экипажи, военнослужащие зенитных ракетных и радиотехнических подразделений несут боевое дежурство и выполняют важные полетные задания, оберегая мирное украинское небо. Благодаря участию в международных учениях, авиационных транспортных операциях и показах техники высокий профессионализм украинских военных летчиков известен не только в Украине, но и далеко за ее пределами", – сказал глава государства.

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Президент Украины отметил, что "свое мастерство, мужество и героизм военнослужащие Вооруженных Сил Украины ежедневно подтверждают при выполнении боевых задач по противовоздушной обороне группировок войск (сил), которые противостоят российской агрессии на Востоке Украины".

"Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Спасибо военнослужащим и ветеранам Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за самоотверженное выполнение служебного долга, верность военной присяге и весомый вклад в общее дело обороны Украины. Убежден, что вы и впредь будете надежно стоять на страже воздушных границ нашего государства", – сказано в поздравлении Зеленского.

Также глава государства пожелал крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя победы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 1 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Этот праздник был установлен указом президента Виктора Ющенко №579/2007 от 27 июня 2007 года и с тех пор празднуется каждое первое воскресенье августа.