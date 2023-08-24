Зеленский поблагодарил энергетиков, которые не допустили блекаута в Украине

24 августа Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю дня Независимости и поблагодарил энергетиков, которые обеспечивают украинцев светом в условиях обстрелов энергосистемы.

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Об этом говорится в обращении Президента по случаю Дня независимости Украины.

"Прошлой зимой мы пережили массированные ракетные атаки, угрозы блекаута. Были разные моменты. Когда города стояли в темноте. Когда был холод. Была и несокрушимость. И когда наши люди работали и возвращали свет, тогда и было громкое "Слава Украине", "Слава украинским электрикам", - сказал Президент.

Он отметил, что энергетики работали круглые сутки, а иногда даже в условиях обстрелов.

"Всегда – в опасности. Всегда – зная, как света ждут в больницах, на оборонных предприятиях. И как света и тепла ждет каждая семья", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что усилия энергетиков, спасателей, полицейских и пожарных не позволили врагу сломать Украину.

Недавно министр энергетики Герман Галущенко наградил работников ДТЭК и "Укрэнерго" за добросовестный труд в условиях войны.