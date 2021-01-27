Зеленский через три месяца отозвал свой "неотложный" законопроект о разгоне КСУ , который так и не рассмотрели

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из парламента свой законопроект №4288 "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады (ВР). По имеющейся информации, проект отозван 27 января, соответственно, он снят с рассмотрения нардепов.

Указанный законопроект глава государства внес в ВР 29 октября, определив его как неотложный. Однако он не был даже рассмотрен в профильном комитете парламента.

Документ предусматривал признание неправосудным решения Конституционного Суда Украины (КСУ) об отмене электронного декларирования госслужащих как такого, что принято в личных интересах судей КСУ, является произвольным и необоснованным.

Также законопроектом предлагалось прекращение полномочий состава КСУ. Согласно документу, отбор и назначение судей обеспечивались в порядке, установленном Конституцией Украины и законом "О Конституционном суде Украины".

Также Зеленский предлагал обеспечить непрерывность действия норм Уголовного кодекса Украины, Закона Украины "О предотвращении коррупции" независимо от решения КСУ от 27 октября 2020 года №13-р/2020 по делу № 1-24/2020 (393/20).

Напомним, что послы стран G7 ("Большой семерки") опубликовали перечень мероприятий для Украины, которые помогут восстановить доверие общественности к судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.

Эти советы должны, в частности, помочь разрешить последствия скандала с отменой КСУ ответственности за недостоверное декларирование.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК. Это решение дало начало конституционному кризису в Украине.

В отчете Европейского Союза по Украине отметили, что решение КСУ ставит под сомнение антикоррупционные достижения страны.