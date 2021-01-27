Зеленский через три месяца отозвал свой "неотложный" законопроект о разгоне КСУ , который так и не рассмотрели
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из парламента свой законопроект №4288 "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству".
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады (ВР). По имеющейся информации, проект отозван 27 января, соответственно, он снят с рассмотрения нардепов.
Указанный законопроект глава государства внес в ВР 29 октября, определив его как неотложный. Однако он не был даже рассмотрен в профильном комитете парламента.
Документ предусматривал признание неправосудным решения Конституционного Суда Украины (КСУ) об отмене электронного декларирования госслужащих как такого, что принято в личных интересах судей КСУ, является произвольным и необоснованным.
Также законопроектом предлагалось прекращение полномочий состава КСУ. Согласно документу, отбор и назначение судей обеспечивались в порядке, установленном Конституцией Украины и законом "О Конституционном суде Украины".
Также Зеленский предлагал обеспечить непрерывность действия норм Уголовного кодекса Украины, Закона Украины "О предотвращении коррупции" независимо от решения КСУ от 27 октября 2020 года №13-р/2020 по делу № 1-24/2020 (393/20).
Напомним, что послы стран G7 ("Большой семерки") опубликовали перечень мероприятий для Украины, которые помогут восстановить доверие общественности к судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.
Эти советы должны, в частности, помочь разрешить последствия скандала с отменой КСУ ответственности за недостоверное декларирование.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК. Это решение дало начало конституционному кризису в Украине.
В отчете Европейского Союза по Украине отметили, что решение КСУ ставит под сомнение антикоррупционные достижения страны.
27 ноября в Раде зарегистрировали проект закона Зеленского по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации, предусматривавший наказание за ложь в декларации – до двух лет лишения свободы.
30 ноября в Раде появился проект закона №4441 от группы нардепов, в котором наоборот предлагали не наказывать коррупционеров тюрьмой.
4 декабря Рада приняла компромиссный законопроект.
30 декабря вступил в силу закон, возвращающий уголовную ответственность за недостоверное декларирование.