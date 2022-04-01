Зеленский отметил государственными наградами 136 украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 136 украинских воинов государственными наградами. Эти люди проявили личное мужество и самоотверженность, верно защищая наше государство от захватчиков.

Об этом Зеленский сказал в новом видеообращении к украинскому народу. Был также подписан соответствующий указ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

42 защитника были награждены посмертно. За вклад в борьбу против российских оккупантов военнослужащим были присвоены ордена Богдана Хмельницкого и Даниила Галицкого, ордена "За мужество", медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".

Видео дня

С полным списком награжденных воинов вы можете ознакомиться по ссылке.

"Как всегда, перед записью обращения подписал указ о награждении наших героев. 136 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Благодарен каждому и каждой!" – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами военных связистов и 126 воинов Вооруженных сил Украины. 34 из них будут отмечены посмертно.

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