Зеленский об оккупантах из России: они не уйдут своими ногами. Их вывезут отсюда

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил российским оккупантам, занимающимся террором в нашей стране. Он отметил, что все, кто получает удовольствие от убийств, "не уйдут отсюда своими ногами".

Такое заявление украинский лидер сделал в ходе общения с иностранными журналистами 12 марта. В то же время он отметил, что не получает удовольствия от того, что в Украине погибли тысячи российских солдат (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

"Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло. Это не мое видение мира. Большинство из них вообще не знают, куда они приехали. Рассказывают о каком-то фашизме. Но потом понимают, что это они ведут себя как нацисты. И я не знаю, как они (пленные. – Ред.) будут возвращаться домой", – рассказал Зеленский.

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"Но все те, кто зашли сюда и получают удовольствие от убийств – они не уйдут своими ногами. Их вывезут отсюда", – предупредил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с иностранными журналистами Зеленский также сообщил, что впервые Украина получила от России положительный сигнал в переговорах. Речь идет о возможности личной встречи лидеров двух стран, которую РФ ни разу не подтверждала в течение двух лет.

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