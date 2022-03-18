Зеленский о ситуации в Мариуполе: это откровенный террор, но мы делаем все возможное, чтобы спасти людей

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Мариуполе, находящемся в осаде российских оккупантов. Он назвал ее откровенным террором.

Но власть делает все возможное, чтобы спасти людей. Об этом он сказал в своем видеообращении в пятницу, 18 марта.

Президент отметил, что на сегодняшний день согласованы гуманитарные коридоры в Сумской, Донецкой и Харьковской областях. Сумы, Конотоп, Тростянец, Лебедин, Краснополье, Большая Писаревка.

Но из блокадного Мариуполя в Запорожье – это особенно сложно.

"Оккупанты делают все, чтобы усложнить движение людей и не допустить украинский гуманитарный груз в город. Это откровенный террор. Но мы пытаемся, мы делаем все возможное. Удалось спасти из Мариуполя уже более 35 тысяч человек", - отметил он.

Видео дня

Зеленский также сообщил, что в настоящее время продолжаются спасательные работы на месте подрыва оккупантами театра, в котором мариупольцы скрывались от обстрелов, использовали его как укрытие.

Как известно, удалось спасти более 130 человек. Но под завалами находятся еще сотни мариупольцев.

"Несмотря на обстрелы, при всех сложностях мы будем продолжать спасательные работы", - заверил глава государства.

Кроме того, по его словам, очень сложная ситуация наблюдается в Харьковской области.

"Оккупанты не оставляют попыток уничтожить наш город Изюм. Издеваются над людьми в Балаклее. Наша команда делает все, чтобы организовать рабочий гуманитарный коридор в эти города и доставить продукты питания, воду, медикаменты", - добавил Зеленский.

Зеленский также заявил, что если не остановить Россию сейчас, не наказать ее, другие агрессоры в мире начнут войну. Он отметил, что пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мировое сообщество должно помочь Украине в войне с российскими оккупантами. Иначе великая война может произойти на территории других стран Европы.

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