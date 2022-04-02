Зеленский о мужестве украинцев в войне с РФ: мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Фото

Президент Владимир Зеленский поделился показательными фотографиями российской войны против Украины. Несмотря на ужасные события последних 38-ми дней, наши граждане мужественно борются, а жизнь продолжается – только уже в новой реальности.

Как отметил Зеленский, украинцы помогают друг другу и даже наша земля становиться на защиту мира. Снимки глава государства обнародовал в официальном Telegram-канале.

"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Когда ты на своей земле, тебе все помогает. И сама земля, и реки, и каждый человек. Каждый, даже тот, от кого не ожидал раньше", – написал президент Украины.

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На фото, которыми он решил поделиться, запечатлены наши героические военные, волонтеры, помогающие сохранять памятники, мирные граждане и дети, которые проводят время в бомбоубежищах.

Фото: SES of Ukraine, Serhii Myhalchuk, Stas Yurchenko, Wolfgang Schwan, Daniel Berehulak-Rodriguez, Marian Kushnir, Alfons Cabrera.

Как писал OBOZREVATEL:

Чтобы поскорее восстановить освобожденные от врага территории на Киевщине, Черниговщине и Сумщине, необходимо первостепенно сделать три шага.

Это фиксирование военных преступлений РФ и поиск тел погибших; разминирование гражданской инфраструктуры; возвращение местных жителей домой, считает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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