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Зеленский наградил украинских разведчиков за мужество во время войны с Россией. Фото
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Владимир Зеленский наградил трех работников Главного управления разведки за особое мужество во время выполнения заданий. Еще один боец был удостоен звания Героя Украины и получил орден "Золотая Звезда".
Зеленский назвал работу служащих ГУР очень важной для Украины. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте Офиса Президента.
"Благодаря вам политическое и военное руководство государства может принимать оптимальные решения для сдерживания врага и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул президент.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти наградили работников железной дороги, которые обеспечивали эвакуацию.
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