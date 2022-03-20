Зеленский наградил украинских разведчиков за мужество во время войны с Россией. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Владимир Зеленский наградил трех работников Главного управления разведки за особое мужество во время выполнения заданий. Еще один боец был удостоен звания Героя Украины и получил орден "Золотая Звезда".

Зеленский назвал работу служащих ГУР очень важной для Украины. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте Офиса Президента.

"Благодаря вам политическое и военное руководство государства может принимать оптимальные решения для сдерживания врага и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул президент.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти наградили работников железной дороги, которые обеспечивали эвакуацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!