Зеленский наградил более 280 военных и присвоил звание 'Герой Украины' двум украинским защитникам посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 281 украинского защитника и защитницу за оборону страны от российских захватчиков. Двоим военнослужащим было посмертно присвоено звание Героя Украины.

Об этом говорится в указах главы государства №238/2022 и №237/2022. Документы опубликованы на сайте президента 13 апреля.

Среди награжденных – 270 военнослужащих Вооруженных Сил и 11 представителей Управления государственной охраны.

За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге воинов награждено такими отличиями как ордены Богдана Хмельницкого, "За мужество", Данила Галицкого и медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отчизны", "За спасенную жизнь".

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Звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" было присвоено:

Гарбузу Александру Руслановичу – солдату (посмертно);

Ступаку Юлиану Юрьевичу – лейтенанту (посмертно).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский посетил в госпитале раненых украинских пограничников и вручил им государственные награды.