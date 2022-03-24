Зеленский: мир не знал столь жестокой войны на протяжении последних 80 лет, россияне убивают гражданских, женщин, детей

Президент Владимир Зеленский заявил, что на протяжении последних 80 лет мир не знал настолько жестокой войны, которая сейчас происходит в Украине. Глава государства отметил, что российские войска нарушают международные конвенции, убивая мирное население и используя запрещенное оружие.

По словам президента, несмотря на все преступления, оккупанты не способны сломить свободный дух украинцев. Об этом Зеленский рассказал итальянскому изданию La Repubblica.

Украинский лидер подчеркнул, что враг намеревался совершить блицкриг и захватить нашу страну за несколько дней. Однако с первых минут войны оккупанты столкнулись с жестким сопротивлением военных и гражданских.

"Уже месяц продолжается героическое сопротивление украинцев, защищающих свою землю, свои дома, свои семьи, свою свободу и суверенитет. Враг деморализован. В течение месяца российская армия понесла больше потерь личного состава и техники, чем за 10 лет войны в Афганистане", – говорит президент.

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Также он рассказал, что враг не воспринимает никакие законы и обычаи войны и ежедневно нарушает международные конвенции, когда убивает мирное население Украины.

"Мир не знал столь жестокой войны на протяжении последних 80 лет. Это война без каких-либо правил и соблюдения каких-либо конвенций со стороны российской армии. Они используют оружие и бомбы, запрещенные международными конвенциями. Они убивают гражданских, женщин, детей. Они бомбят больницы, школы, театры, где в подвалах прячутся мирные люди, и делают это сознательно", – рассказал Зеленский.

Кроме того, президент обратил внимание, что российские оккупанты массово занимаются мародерством и вывозят на своей бронетехнике даже посуду и мебель. Также захватчики минируют дороги, поля и обстреливают колонны эвакуируемых людей.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил по видеоконференции на саммите лидеров стран НАТО. В своей речи он коснулся вопросов предоставления Украине западного вооружения, введения бесполетной зоны над страной, а также о дальнейших планах Кремля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский выступил перед парламентом Франции и призвал Запад дать Украине больше оружия.

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