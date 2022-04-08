Зеленский анонсировал пересмотр системы безопасности в послевоенной Украине

После победы Украины и окончании войны с Россией в нашем государстве могут быть пересмотрены подходы к организации безопасности украинцев. Система безопасности будет коренным образом изменена и усовершенствована.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в интервью изданию Republic Media Network. Видео разговора опубликовала пресс-служба Офиса президента 7 апреля.

По словам Зеленского, это необходимо сделать в первую очередь из-за того, что Украине не повезло с соседями – население страны должно быть готовым ко всему и не бояться каких-либо ситуаций.

"Так получилось, у нас такие соседи. Наше население будет понимать, как воевать. У них будут такие специальные знания. Мы будем делать все для этого, чтобы наши люди не боялись той или иной ситуации", – подчеркнул политик.

Видео дня

Он отметил, что речь идет про обезопашивание домов, зданий, улиц, заведений культуры, спортивных площадок. Кроме того, будет проходить обучение местного населения.

"Либеральное отношение к обществу, к людям, партнерам, странам, которые нас поддерживают, это останется. Но с точки зрения безопасности у нас будет большой пересмотр безопасности во всем", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина после завершения боевых действий начнет восстановление экономики и инфраструктуры. Уже идет работа по привлечению международного финансирования, кроме того, будут использовать деньги, полученные от конфискации активов России во всем мире.