Зеленский анонсировал форум для неотложных вопросов украинцев

С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30", во время которого эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал украинцев предлагать свои вопросы для форума.

"Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога", – отметил он.

По словам Зеленского, первоочередной вопрос – это пандемия коронавируса, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета.

"Понятно, что ковид, к сожалению, существенно перекроил нашу жизнь. Но согласимся ли мы, что это окончательно? Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу – свободу путешествовать, общаться и обнимать родных?" – задал свой вопрос президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря 2020 года состоялся онлайн-форум "COVID-19 нас не остановит", который назвали "ежегодным".