''Здоровья погибшим!'' Жители Херсона вышли против ''русского мира'' и приготовили по две гвоздики оккупантам. Фото и видео

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8 марта в Херсоне прошел массовый митинг против российской оккупации. Жители города несли национальную символику и плакаты с проукраинскими надписями.

Об этом сообщает Telegram-канал местного издания "Вгору". "Волшебные херсонки сегодня, 8 марта, на акции за Украину", - говорится в сообщении.

Видео дня

На плакатах митингующих можно увидеть надписи "Нет оккупантам", "Оккупанты! Возвращайтесь домой", "Мы украинцы", "Душа и тело мы положим за нашу свободу".

Местные жители приготовили для российских военных цветы – по две гвоздики, перевязанные черной лентой. Это подтверждает видео, появившееся сегодня в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсоне, временно оккупированном противником, регулярно проходят проукраинские акции.

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