'Здесь течет кровь наших детей, а вы делаете вид, что этого не знаете?' Украинцы обратились к высокопоставленному родственнику из Беларуси

Семья из города Днепр обратилась к своему родственнику, помощнику министра обороны Беларуси Олегу Воинову, с просьбой повлиять на решение страны воевать на стороне России против украинского государства. Украинцы попросили белорусского чиновника не сделать так, чтобы его родным было за него стыдно.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный". Сам Воинов, как рассказал его брат Глеб, родился и вырос в Днепре. В этом же городе проживает и его мать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как ты будешь смотреть нам в глаза? Мы тобой гордились, мы не хотим, чтобы нам было стыдно, что наши родственники живут в Беларуси", – сказал Глеб.

Он задал своему брату вопрос о том, как чиновники в Беларуси могут допустить кровопролитие в Украине. "У тебя тоже есть дети, как вы можете это допустить? Вы можете повлиять. Здесь течет кровь наших детей, их убивают, а вы делаете вид, что этого не знаете?" – отметил днепрянин.

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Он подчеркнул, что украинцы будут воевать против людей, которые являются чужими на нашей земле, и добавил, что сам Олег таким не является, поскольку родился в Украине.

"Мы все будем бороться, и мужчины, и женщины, и дети против чужаков на нашей земле. Но ты же не чужой, повлияй на это, ты можешь!" – говорится в обращении украинца.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил вступить в войну в Украине на стороне Путина. Сейчас на территории Республики Беларусь собираются военные, которые в ближайшее время выдвинутся в Украину, сообщили в Беларусском кризисном центре во Львове.

В то же время в ночь на 28 февраля Госпецсвязи сообщило, что в сторону Украины из Беларуси вылетели истребители. Местные жители зафиксировали минимум два борта. Звук двух истребителей удалось зафиксировать над городом Жлобин Гомельской области.

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