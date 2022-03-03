'Здесь наш дом, наши семьи, их нужно защищать': в Украину из-за границы возвращаются военнообязанные мужчины. Видео

В Украину продолжают возвращаться граждане, выехавшие в другие страны на заработки. Только через пункты пропуска во Львовской области из-за границы въехали более 50 тысяч украинцев.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Киев без цензуры". На нем показаны молодые ребята, которые вернулись на территорию государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщается, среди вернувшихся около 80% (почти 40 тысяч) – это мужчины в возрасте 18-60 лет.

Украинцы объясняют, что решили быть в родной стране, чтобы защищать ее от российских оккупантов. "Здесь наш дом, наши семьи, надо их защищать", – говорят они.

Видео дня

На вопрос журналистов о возвращении из-за границы, один из них ответил так: "Защищать! Если все убегут, то Путин просто придет и возьмет? Нет-нет-нет! Российский корабль идет куда? На*уй!".

Ранее в украинском Министерстве внутренних дел заявили, что за период с 24 февраля на территорию Украины из-за границы вернулись 80 тысяч граждан. Большинство из них – мужчины. Статистика отмечает, что украинцы по всему миру не могут спокойно наблюдать за вероломным вторжением в нашу страну издалека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал показывать россиянам видеозапись обороны Сум, где оккупантов буквально "хлопают" как мух.