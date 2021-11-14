Заявление 'егерской бригады' об 'уничтожении мигрантов' официально назвали фейком: в чем суть скандала

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины назвали фейком заявление одной из бригад ВСУ "применить оружие против мигрантов". Там заявили, что это высказывание, как и сама бригада, не имеет отношения к украинским военнослужащим.

Об этом заявили в пресс-службе центра в Facebook в воскресенье, 14 ноября. Ранее о таком "намерении" сообщили на странице "61-й отдельной пехотной егерской бригады". В то же время в центре добавили, что такого подразделения вообще не существует.

Что случилось

В 61-й отдельной пехотной егерской бригаде ВСУ в Facebook заявили, что будут уничтожать мигрантов, которые будут прорываться из Беларуси в Украину. Позже в бригаде уточнили, что оружие не будут применять против мигрантов. Речь якобы идет о диверсантах, которые замаскируются под мигрантов.

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"Под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть", – говорится в сообщении.

Что заявили в Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности

Facebook-страница "61-й отдельной пехотной егерской бригады", как отметили в учреждении, не имеет отношения к Вооруженным силам Украины. Кроме того, там заявили, что такого подразделения вообще нет.

"Проще говоря, он фейковый", – сообщили в центре, добавив, что в составе ВСУ есть только "61 отдельная пехотная бригада корпуса резерва", которая никаких заявлений не делала.

В сети рассказали о нестыковках

В комментариях под сообщением Центра пользователи обратили внимание, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины неоднократно тегал страницу "61-й отдельной пехотной егерской бригады" в Facebook. Один из пользователей предположил, что администратор страниц Генштаба и Министерства обороны имеет доступ и административные права на страницу 61 бригады.

"Эти скриншоты из группы этой страницы, но опубликованы от имени страницы ГШ и МО. Это означает, что при размещении администратор не изменил аккаунт и посты попали в сообщество (группу) страницы 61 отдельной пехотной егерской бригады. То есть посты создавали под страницу 61, но не переключили аккаунты ГШ и МО", – говорится в его сообщении.

Кроме того, у 61 ОПЕБр есть страница в Википедии. Там объяснено, что бригада является соединением Сухопутных войск ВСУ, предназначенным для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности. Она, согласно информации на ресурсе, была создана в 2015 году как 61 отдельная мотопехотная бригада в составе Корпуса резерва.

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