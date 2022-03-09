'Завязли в болотах': российский оккупант рассказал, как группа армии РФ сдалась в плен в Украине. Видео

Группа российских военных сдалась в плен местным жителям на Черниговщине после того, как их техника увязла в болотах.

Об обстоятельствах приезда в Украину и последующего попадания в плен рассказал один из военнослужащих 15 отдельной мотострелковой бригады, Сергей Галкин, в ходе пресс-конференции в Киеве.

Сергей Галкин из Самарской области - один из российских военнослужащих, которые находятся в плену у Украины. Он рассказал, что из места постоянной дислокации его бригада в полном составе - с техникой и 2 тысячами личного состава - выдвинулась еще 1 февраля - как им сообщили, на совместные учения с беларускими вооруженными силами.

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Около 20 дней они провели в лагере в лесах Брянской области, в районе станции разгрузки Унече. Кроме 15 мотострелковой бригады там были еще 30 отдельная мотострелковая бригада с тяжелым вооружением, 21 отдельная мотострелковая бригада, 385 артиллерийская бригада и 92 ракетная бригада, на вооружении которой были "Искандеры".

23 февраля все они получили приказ выдвигаться в наступление на Украину.

"23 февраля в 10 утра командир бригады Марушкин построил личный состав бригады и довел приказ верховного главнокомандующего Владимира Путина о наступлении на Украину и захвате столицы страны - Киева. Якобы для защиты населения от фашизма и тирании, которые присутствуют в Украине", - рассказал Галкин.

Он также рассказал, что в это время на технику активно грузилось оружие и боекомплект, а у личного состава отобрали документы и телефоны Объяснили это необходимостью избежать утечки информации.

Накануне вторжения всем оккупантам выдали опознавательные красные повязки, которые следовало повязать на левые руку и ногу.

Выдвинулись оккупационные войска в районе 4 утра 24 февраля. По дороге в районе населенного пункта Теткино остановились для дозаправки - там группировка разделилась, тяжелые бригады выдвинулись вперед.

"21 мотострелковая бригада, 30 бригада — у них на вооружении было тяжелое вооружение, "Грады", пушки, гаубицы Д-30 - должны были ехать вперед. 21 бригада должна была огнем расчищать дорогу, уничтожая все на своем пути. Они выдвинулись. Через час-полтора наша бригада должна была совершать марш. Подтянулись тралы, которые перевозили тяжелые огнеметные системы ТОС-1 Буратино, ТОС-2 Солнцепек, ЗРК Бук... Приближаясь к погранпосту, мы увидели, что пост был весь разбит, там находились убитые украинские военные, валялись украинские флаги… Это после того, как отработала 21 тяжелая бригада. Мы поняли, что заехали на территорию Украины", - рассказал Галкин.

Вечером они остановились на трассе на ночлег. Около 3 часов ночи 15 бригада отправилась догонять ушедшие вперед подразделения.

"Видели шквальный огонь артиллерии, тяжелых гаубиц 2с19, "Искандеров". Весь шквал огня был направлен вперед, на територию Украины... По пути следования вперед нам оставили сломанный трал. Капитан Сарайкин дал команду моему отделению остаться его охранять, пока с нами не выйдут на связь. Пока мы находились там, стояли на дороге, к нам подъезжали местные жители, они нас просили уехать, говорили, что все у них хорошо, никаких фашистов и угнетений нет. Просили, чтобы мы ухали остались в живых", - вспоминает Галкин.

Пленный рассказал также, что после суток ожидания они по радиоэфиру услышали о том, что ВСУ полностью уничтожило 15 бригаду оккупационных войск. Тогда командир отделения принял решение отступать назад в Россию.

"Мы выдвинулись от трала на восток, прикинули, в каком направлении нам нужно двигаться, чтобы ехать домой. Выехали и завязли в болотах. Попытались вытащить БТР свой, но он увяз намертво. Посовещавшись, решили машину сжечь, чтобы не досталась ВСУ. Также решили сжечь тяжелое оружие, которое будет нас тянуть, если пойдем своим ходом. Решили взять сухпай, так как путь не близкий, взяли по максимуму - и пошли на восток, где пересекали границу", - рассказал пленный.

По его словам, около 3 дней оккупанты бродили по черниговских лесах - прятались от мирного населения. Но на четвертый таки напоролись на местных селян.

"На 4 день вышли на поселок, где нас встретили мирные жители, которые охраняли свои дома. Снайпер отделения выстрелил, завязалась перестрелка и комвзвода принял решение провести переговоры, так как местного населения вооруженного было очень много. Гражданские люди. Комвзвода принял адекватное решение поговорить и сдаться полным составом отделения", - рассказал пленный захватчик.

Он подчеркнул: и в полиции, куда местные передали пленников, и после в госпитале, где их осматривали на предмет ранений, с ними обращались по-человечески. Все это время пленные слышали, как российская армия уничтожает украинские города и мирных жителей.

"Когда мы находились в госпитали, мы постоянно слышали обстрелы тяжелой артиллерией РФ, а также как самолеты скидывали бомбы – по госпиталям, по больницам, по детсадам. Откидали – и прилетали следующие. Безконечный шквал огня из тяжелых огнеметных систем, артиллерийских систем", - говорит пленный.

"Я прошу прощения за себя, за свое отделение – у каждого дома, каждой улицы, у каждого гражданина Украины, у стариков, у женщин, у детей за то, что мы вероломно вторглись на эти земли. Нашему руководству хотел бы сказать, что они поступили подло, они поступили по отношению к нам предательски. Армия предназначена для защиты своего государства, но не для нападения на другое. Также хочу призвать все подразделения российской армии, чтобы все здравомыслящие люди там складывали оружие, отказывались от ведения боевых действий. Чтобы это не продолжалось. Чтобы президент РФ Путин прекратил дальнейшие боевые действия, прекратил бомбежку, прекратил посылать сюда военнослужащих своей армии. И прекратил уничтожение мирного населения, детей. Чтобы наконец наступил мир", - сказал Галкин.

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