Завершилась смена 'Блогер Кэмп' Фонда Рината Ахметова с участием детей, которых вернули в Украину после похищения оккупантами

Зимняя смена "Блогер Кэмп" для пострадавших от войны детей подошла к концу. Это изменение было особенным: в лагере на Закарпатье отдыхали, оздоровлялись и проходили психологическую реабилитацию ребята, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть домой. Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека первым оказал комплексную помощь этим детям, нуждающимся в особом внимании и заботе.

"Психологическая реабилитация, соединенная с играми, мастер-классами и общением, играет ключевую роль в социализации и восстановлении этих детей. Психодиагностика помогла выявить проблемные моменты и уровень травмированности детей. Теперь наша цель – совместная работа государственных учреждений, благотворительных и общественных организаций для консультирования и психологической поддержки родителей и опекунов этих детишек, для их дальнейшей адаптации в обществе, учебных заведениях и семьях", – отметила Ирина Блажан, программный директор Фонда Рината Ахметова.

Сразу по прибытии в "Кемп" дети находились в тяжелом психоэмоциональном состоянии. Травма, которую они получили из-за пережитого, имеет и телесные проявления. Детям помогала усиленная команда квалифицированных психологов Фонда, а также врач-остеопат, работавший с травмой через тело. Результаты были заметны: в конце смены дети чувствуют себя гораздо лучше. Это первый и очень важный шаг к восстановлению и возвращению к нормальной жизни.

В зимней смене "Блогер Кемп" также участвовали дети-сироты и полусироты, детки на попечении; дети, потерявшие родителей во время войны; дети, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в социализации. Это самые незащищенные ребята, которым Фонд всегда уделяет много внимания и оказывает помощь. Для всех украинских детей и подростков Фонд Рината Ахметова круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты.

В рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровились, отдохнули и получили квалифицированную психологическую помощь почти 5 тысяч детей со всей Украины.