'Завершайте начатое в 2020 году': киборг 'Маршал' обратился к беларусам с мощным призывом. Видео

Украинский киборг, начальник Департамента патрульной полиции Евгений "Маршал" Жуков обратился к беларусскому народу. Он призвал их свергнуть режим диктатора Александра Лукашенко.

По словам Жукова, удобнее всего это сделать именно сейчас когда военно-политическое руководство Беларуси занято войной в Украине. Ведь если РФ все же вступит в конфликт на сторону России, Лукашенко будет занят тем, чтобы каким-то образом объяснять смерти беларусских солдат их матерям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, другую часть его внимания будет забирать глава страны-агрессора Владимир Путин.

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"Вы – организованный беларусский народ, заканчивайте то, что вы начали в 2020-м году. А начали вы очень круто, молодцы. Началась история уничтожения российской империи. Беларусы, присоединяйтесь к нам", – сказал "Маршал".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси запустили ролик, который призывает не вступать в войну против Украины на стороне РФ. Там показано будущее, которое может быть у РБ через год, если она сделает правильный выбор уже сейчас.

А ранее в Генштабе ВСУ фиксировали признаки подготовки ВС Беларуси к вторжению в Украину, вопреки воле многих военных.

Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если хотя бы один беларусский военный пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен. Народу Беларуси не нужно участие в этой войне.

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