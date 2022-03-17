Зашли с тыла и "поджарили": ССО показали уничтоженную технику оккупантов. Фото

Андрей Жигайло
Общество
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Зашли с тыла и 'поджарили': ССО показали уничтоженную технику оккупантов. Фото
nosound
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Украинские спецназовцы уничтожили врагов, окопавшихся на одной из позиций. Взорвали технику русских оккупантов и тихо исчезли.

В ходе операции уничтожили артиллерийскую установку и топливозаправщик, сообщило Командование Сил специальных операций в Facebook.

"Они" окапывались, а мы зашли с тыла. Работаем'', – подписали фотоотчет в ССО.

Уничтоженный спецназовцами топливозаправщик

От взрыва оторвало башню и дуло артустановки и отбросило на несколько десятков метров.

Видео дня
Уничтоженная бойцами ССО самоходная артиллерия

Как сообщал OBOZREVATEL, силы территориальной обороны в Сумской области захватили танк российских оккупантов. Также при поддержке авиации защитники Украины нанесли урон врагу в регионе.

Обращение к украинцам

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