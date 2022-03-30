'Зашел, расстрелял на*уй!' Российский оккупант признался, что уничтожает мирных жителей в Украине. Аудио 18+

Российские оккупанты хвастаются тем, что они ходят по погребам и расстреливают мирных жителей. Также они рассказывают о мародерстве.

Запись перехвата переговоров россиян опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Кроме того, на записи солдаты РФ жалуются на огромные потери (чтобы прослушать аудио, доскролльте страницу до конца).

"Да есть все на*уй, любой дом взломал, картошка, морковь", – хвастается оккупант.

На вопрос собеседника по телефону о том, не ругаются ли, если они ходят по погребам, тот со смехом отвечает: "Вообще по*уй братан, зашел на*уй, расстрелял на*уй".

Видео дня

Также он рассказывает, что в погребах много "хохляцкого" вина.

При этом оккупант жалуется на огромные потери: "За 10 лет Афгана было 15 тысяч убитых, а здесь за месяц 10 тысяч".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ публиковала перехват разговоров оккупантов, на которых те хвастались мародерством и пьянством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!