Защитники Запорожья получили 200 комплектов защитного снаряжения

Защитникам Запорожья передали 200 комплектов "броников" и аптечек

Запорожские защитники получили партию из 200 комплектов, в которую входит защитное снаряжение и аптечки от компании Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Всего на закупку средств защиты – бронежилетов, касок и аптечек для украинских воинов, – компания направила 10 миллионов евро. 450 комплектов уже получили в Киеве.

"Это очередной транш помощи нашим Вооруженным силам для того, чтобы они могли обеспечивать себе защиту и достойно выполнять свои обязанности и отстаивать суверенитет нашей страны от посягательств российских оккупантов", - отметил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Ранее компания Метинвест направила 500 тысяч долларов на закупку средств защиты для бойцов территориальной обороны Запорожья.