Защитники Украины получили системы ночного видения от Фонда 'Мир и Ко'

Украинские военные, защищающие нашу страну от нашествия российских агрессоров, получили очередную помощь от волонтеров и благотворителей. Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко" передала на фронт новую партию систем ночного видения.

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Об этом волонтеры фонда рассказали на своей странице в Facebook.

"Очередная партия систем ночного видения, регулярно собираемых инженерами и помощниками нашего фонда, разлетелась по многим направлениям длинной линии фронта. Все в строю, все работает. Земной поклон всем, кто нам помогает и работает плечом к плечу", – написали на официальной странице общественной организации.

В Фонде Мир и Ко также рассказали, что получили от благотворителей компьютеры и мониторы, которые готовят к передаче украинским защитникам.

"Получили очередную партию "тазиков", так волонтеры называют обычные компьютеры и мониторы к ним. Спасибо нашим помощникам из Одессы и нашим искренним друзьям из Польши", – отметили волонтеры.

В ВО Фонд "Мир и Ко" призывают поддерживать наших защитников по реквизитам волонтерской организации:

Карта Приват Банка

Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689

PayPal: [email protected]

Донаты из Швеции: swish на 0768300801

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