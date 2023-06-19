Защитники Сумщины получили внедорожник Mazda от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных Сил Украины внедорожник Mazda B2500.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Очередной автомобиль получили военнослужащие стрелецкой роты, держащие оборону на Сумском направлении.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 автомобилей, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.