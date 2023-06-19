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Защитники Сумщины получили внедорожник Mazda от Favbet Foundation
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных Сил Украины внедорожник Mazda B2500.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Очередной автомобиль получили военнослужащие стрелецкой роты, держащие оборону на Сумском направлении.
Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 автомобилей, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.