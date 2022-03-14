Защитники Мариуполя поделились запасами продуктов с жителями осажденного города. Видео

Добровольцы батальона "Азов", которые уже больше двух недель стоят на обороне осажденного Мариуполя, разделили с местными жителями свои запасы продовольствия. Простые люди обратились за помощью к колонне военных, когда те перемещались по улицам города.

Единственное, о чем они попросили бойцов, это хоть немного накормить детей и стариков. Трогательные кадры опубликовали на Telegram "24 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Запасы действительно были довольно скудными, поэтому мариупольцы, измученные блокадой и лишениями, на которые их обрекли россияне, принимали угощения как настоящий подарок.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска продолжают блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, пытаясь взять мужественный город буквально измором. Население отрезано целиком от всего: воды, света, мобильной связи и поставок продуктов питания.

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