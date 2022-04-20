Защитникам Украины нужна помощь: волонтер обратилась с просьбой помочь купить генератор и тепловизоры

Волонтер Наталья Юсупова обратилась к украинцам с просьбой помочь военным, защищающим Украину в самых горячих точках фронта. Защитникам срочно нужно приобрести два тепловизора и дизельный генератор.

Об этом волонтер написала на своей странице в Facebook.

"Очень срочно! На Донбассе идут ожесточенные бои, нашим защитникам срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор. Тепловизоры надо выкупить до завтра до 8 утра, каждый 60 тыс. грн, генератор 56 тыс., – написала она.

Наталья Юсупова отчиталась о купленном и отправленном для фронта: "Купили два автомобиля и тоже срочно отправили на фронт. Купила еще два квадрокоптера Аутел, еще в пути".

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"Очень прошу помочь! Там ожесточенные бои, есть погибшие и тяжелые раненые", – попросила Юсупова.

Реквизиты для помощи:

5375 4141 0204 7676 Монобанк

UA963220010000026200300957926

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ИНН/ЕГРПОУ 1518803304

.

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA74322904000000002620836342.

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