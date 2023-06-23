Запрет госпитализации мужчин без ведома военкоматов: юрист объяснил, законно ли это

В Украине внедряется прекращение плановых госпитализаций военнообязанных без согласования с территориальным центром комплектования. Юрист прокомментировал данное нововведение.

Видео дня

Об этом говорилось в сообщении адвоката Ростислава Кравца. Он назвал такое решение экспериментом по геноциду и полным пренебрежением правами человека.

"Знаете почему выбрали для эксперимента по геноциду и полному пренебрежению правами человека Ивано-Франковск, по моему мнению? Посмотрите откуда у нас председатель Этического совета, которого Князев (экс-председатель Верховного суда Всеволод Князев. – Ред.) перед получением взятки привел, как говорится, в Большую палату незаконно зарегистрированного Верховного суда без Украины. Это господин Кишакевич (Лев Кишакевич – судья в Большой палате Верховного суда. – Ред.), решивший, что он выше Закона, на мой взгляд", — заявил юрист.

Кравец обратился к судьям Ивано-Франковского городского суда с просьбой уделить внимание статье 206 УПК Украины и Конституции Украины, привлекая их внимание к соответствующим правовым нормам.

"Вы достаточно себя и судебную систему запятнали уже по делам об отстранении. Кишакевич не поможет, каждый несет ответственность индивидуально. Если вы и здесь будете потакать произволу, беззаконию и нарушению прав человека, вам это люди не простят", — призвал адвокат Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Коломые Ивано-Франковской области запретили планово госпитализировать военнообязанных мужчин без разрешения военкомата. Для того, чтобы была оказана медицинская помощь, призывники должны принести разрешение из территориального центра комплектации.

Заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин заявил, что информация о запрете госпитализаций жителей области без согласования с территориальным центром комплектования не соответствует действительности. Было только поручено проработать и подготовить свое решение департаменту здравоохранения о запрете или нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!