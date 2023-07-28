'Запорожсталь' назвала безосновательными претензии Минкульта к стали для трезубца Родины-матери

Комбинат Запорожсталь назвал предвзятыми и безосновательными претензии, выдвинутые Министерством культуры к стали, из которой на заводе должны были изготовить трезубец для Родины-Матери. Как известно, эту сталь комбинат передавал государству бесплатно.

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Об этом заявили на сайте "Запорожстали".

Напомним: комбинат Запорожсталь Группы Метинвест стал участником проекта по замене герба советского союза на щите известного монумента Родина-Мать. Этот проект реализует Министерство культуры и информационной политики вместе с партнерами и финансовыми донорами, в продолжение процесса декоммунизации и дерусификации в Украине.

Согласно проекту, Минкульт и генеральный подрядчик проекта ООО "Основа" определили два типа металла для изготовления трезубца: нержавеющая сталь "Запорожстали" толщиной 1,7 мм и сталь зарубежного производства толщиной 1,5 мм. На комбинате Запорожсталь подготовили сталь необходимого качества и толщины и передали ее подрядчику.

Однако 25 июля на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины появилось сообщение о несоответствии качества стали из "Запорожстали" для производства трезубца на монументе "Батькивщина-Мать", поэтому для изготовления герба будет использована европейская сталь, закупленная подрядчиком.

"При входном контроле со стороны подрядчика в "Запорожсталь" не было озвучено или передано никаких актов дефектовки, претензий или других документов, удостоверяющих несоответствие нержавеющего проката установленным нормам качества, механическим или химическим параметрам. О якобы обнаружены несоответствия его проката и невозможности проекте реконструкции монумента "Батькивщина-Мать" предприятие-производитель украинской стали узнали из заявления Минкульта от 25 июля", - отметили в Запорожье.

В комбинате отметили: "Запорожсталь" по запросу Министерства культуры и информационной политики Украины бесплатно предоставила всю сталь для изготовления герба и оплатила разработку проекта замены советского символа.

"Комбинат "Запорожсталь", как производитель проката для трезубца, полностью поддерживает идею декоммунизации одного из главных символов страны и замену советского герба на новый трезубец на монументе "Батькивщина-Мать". "Запорожсталь" одним из первых предложил всестороннюю помощь в важном в формировании национальной идентичности украинцев проекте. Мы считаем, что в таких величественных символах должна использоваться сталь, произведенная на украинских комбинатах, как символ сопротивления агрессии. Именно украинская сталь, которой годами доверяют в Украине и во всем мире, которая есть в НСК "Олимпийском", новом саркофаге ЧАЕС, Дарницком мосту, крупнейшем флагштоке Украины, мосте в Генуе, лондонском небоскребе Shard, и еще в сотнях известных зданий и символов" , - отметили в "Запорожстале".

"Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики Украины и приведенного акта дефектовки. Считаем предъявленные претензии пристрастными и безосновательными, и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали", - подчеркнули в "Запорожстале".