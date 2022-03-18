Запорожье работает над инновационными бронежилетами для украинских защитников

Запорожская группа ученых, военных и владельцев предприятий объединилась для разработки новейших бронежилетов, которые будут использоваться нашими защитниками в войне против российских оккупантов. Об этом сообщил глава Запорожской военной областной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, в состав научной группы вошли 19 человек – руководители предприятий, военные и ученые, в том числе 6 известных профессоров.

"Разработка началась еще в 2014 году, поэтому уже через неделю группа успеет проработать материалы и представит предложения. По словам специалистов, в нашем регионе имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы", – подчеркнул он.

Необходимых запасов достаточно, чтобы создать бронежилеты 4 и 5 класса защиты, отметил Старух. Уже решается вопрос испытания и сертификации.

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"Спасибо ученым и волонтерам!", – резюмировал глава региона.