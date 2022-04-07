Запорожье приняло уже 1700 тонн гуманитарной помощи

Центр гуманитарной миссии Группы Метинвест, созданный на базе Запорожсталь, принял и обработал почти 1700 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в войне.

Каждый день волонтеры центра собирают, сортируют и распределяют гуманитарную помощь туда, где она наиболее нужна. Наборы состоят из пищевых продуктов и товаров первой потребности. Это мука и крупа, сахар и сгущенка, подсолнечное масло, консервы и другие продукты. Также есть медикаменты, средства индивидуальной гигиены, в том числе для детей. В хабе приняли и обработали почти 1700 тонн груза.

В том числе – от Фонда Рината Ахметова. На днях руками запорожских волонтеров были собраны и отправлены 2000 продуктовых наборов для Харькова, еще 5500 продуктовых наборов – в Луганскую область. А в самом Запорожье продуктовые наборы от Фонда начали издавать в офисе Зеленого Центра Метинвест.

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В запорожском центре работают около 200 волонтеров – сотрудников Запорожстали. Благодаря их работе в сутки можно сформировать до 10 тысяч жизненно необходимых продуктовых наборов.

Большие объемы помощи в Запорожье поступают из-за границы. В первые дни войны в Польше на базе Метинвест Польша создали хаб, на днях открыли второй центр, чтобы поскорее доставлять помощь. Центры аккумулируют помощь со всего мира от тех, кто хочет помочь Украине. Нас уже поддержали Румыния, Прибалтика, Нидерланды, Германия, Польша.

"У нас есть необходимый опыт по оказанию гуманитарной помощи и спасения людей. Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" реализуется в координации с Фондом Рината Ахметова, который с 2014 года занимается помощью пострадавших от войны регионов и помог выжить более 5 млн человек, – рассказал руководитель проекта "Спасаем жизнь" Александр Вишняков.

Напомним, компания Метинвест оборудовала более 6 тысяч мест для временных переселенцев в городах своего присутствия. Здесь ждет горячее питание, одежда, средства быта и гигиены, а также медицинская помощь и психологическая поддержка.