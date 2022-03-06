Запорожье получило несколько вагонов гуманитарной помощи – Кирилл Тимошенко

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В Запорожье прибыли четыре вагона гуманитарной помощи. В вагонах – продукты питания, медикаменты, средства гигиены, одеяла, теплые вещи.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Кроме того, поступило питание и средства гигиены для детей, детские коляски.

"Мамы, находящиеся в трудных условиях, получат помощь в первую очередь", – говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь будет распределена штабом. Ее в первую очередь получают те, кто оказался в наиболее затруднительных обстоятельствах.

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Ранее Telegram-канал Кирилла Тимошенко сообщил также о том, что логистический хаб гумпомощи в Ровно готовит гуманитарный груз для Белой Церкви. Туда будут отправлены продукты питания, одежда, одеяла, лекарства, средства гигиены и т.д.