Запорожье готово разместить до 30 тысяч украинцев, пострадавших от войны, – Мироненко

Город Запорожья готов принять до 30 тысяч переселенцев и обеспечить их всем необходимым. Об этом сообщил генеральный директор завода Запорожсталь компании Метинвест Александр Мироненко.

По его словам, в городе создается немало приютов, в том числе и ресурсами группы Метинвест. "Метинвест создал 6 локаций, где принимают переселенцев, через них прошло уже более трех с половиной тысяч человек, сейчас там проживает до 400 украинцев. Людям, которые добираются до нас из Мариуполя, мы предоставляем все необходимое – одежда, продукты, медикаменты, места, они могут помыться и отдохнуть", - рассказал он.

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Также компания, совместно с областными и местными властями, обеспечила обустройство 2 тысяч дополнительных мест для пострадавших. Люди останавливаются здесь на пару ночей, и едут дальше – туда, где безопаснее.

Мироненко также сообщил, что в настоящее время агрегаты завода Запорожсталь находятся в режиме горячей консервации, однако компания рассматривает возможность запуска цеха холодного проката для того, чтобы обеспечить продукцией европейских партнеров.

Как известно, компания Метинвест развернула в городах присутствия около 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек Украины. Здесь людей обеспечивают всем необходимым, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь нуждающимся. Также в координации с Фондом Ахметова компания создала гуманитарный хаб в Польше, где собирают европейскую помощь для Украины. Первые 80 тонн помощи уже доставлены в Запорожье: ее доставляют в те города, где она наиболее необходима.