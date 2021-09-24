Замороженные хот-доги и "никакой" ланч-бокс: украинка пожаловалась на питание в "Интерсити"

Пассажирка "Укрзалізниці" пожаловалась на питание в поезде "Интерсити+". Женщина отметила, что давно не ела настолько невкусно.

Об этом Александра Горчинская написала у себя в Facebook. По ее словам, в вагоне она купила хот-дог, ланч-бокс и сырные шарики (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинка рассказала, что раньше в поезде можно было купить вкусные хот-доги, приготовленные на месте. Сейчас же "Укрзалізниця" предлагает купить замороженный продукт, который просто размораживают покупателю. Пассажирка пожаловалась, что из-за этого тесто похоже на бумагу, которая размокла.

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Горчинская добавила, что в купленном ее ланч-боксе было всего несколько ложек риса, несколько кусочков курицы и один – брокколи. "И все это какое-то никакое", – подчеркнула она. Женщина отметила, что вкусным был только кекс.

"Даже сырные шарики оказались невкусными, долго не могла понять, почему. Потом почитала состав: масло пальмовое, масло рапсовое. Все ясно", – добавила пассажирка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинец пожаловался на условия поездки в вагоне "Укрзалізниці". Он говорил, что сидения очень жесткие, а внутри вагона было тяжело дышать.