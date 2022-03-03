Залужный заявил, что мобилизованных в "Л/ДНР" оккупанты хотят использовать для штурма Киева и Одессы

Российское военное руководство провело мобилизацию в так называемых "республиках" "ЛНР" и "ДНР". Там формируются подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. По его словам, большинство этих людей имеют российские паспорта.

"Сейчас часть наших земляков перекидывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса"", – отметил главнокомандующий.

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Он назвал такие действия российского командования военным преступлением и вопиющим нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ", – отметил Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 22 февраля началась новая волна мобилизации для отражения "наступления Вооруженных сил Украины". Именно такую причину придумали в "республиках" для того, чтобы восполнить нехватку "штыков". Однако отсутствие достаточного количества добровольцев привело к беспределу: мужчин отлавливали, как собак, и отвозили в "военкоматы".