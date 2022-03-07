''Закрыть небо над Украиной!'': депутаты Киевщины обратились к партнерам

"Закрыть небо над Украиной!" – с таким призывом обратились сегодня к главам государств и правительств, парламентам и народам государств-членов НАТО депутаты всех сельских, поселковых, городских и областных советов Киевщины.

Они, гораздо лучше других, испытывают такую необходимость. Ведь Киевская область – среди тех, кто сдерживает врага от продвижения внутрь страни ценой жизней своих солдат и мирных жителей.

"Все жители обеими руками поддерживают обращение нашего Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной, – сказал Алексей Кулеба, начальник Киевской областной военной администрации. – Потери, которые понесла Украина, в основном повлекли за собой вражеские ракеты и авиация."

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Сейчас идет сбор подписей жителей Киевщины под этим важным обращением. Только в Белоцерковском районе это обращение подписали более 20 тысяч человек.