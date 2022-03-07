Закрыть небо над Украиной: депутаты Мукачевского горсовета обратились к мировым лидерам

Закрыть воздушное пространство: депутаты Мукачевского горсовета обратились к мировым лидерам

Андрей Балога – Мукачевский городской голова, депутатский корпус Мукачевского городского совета направили обращение Президенту США Джо Байдену, Президенту Франции Эммануэлю Макрону и Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу

"Мы, депутаты Мукачевского городского совета, призываем Вас немедленно закрыть воздушное пространство над Украиной как единственный вариант обеспечить безопасность мирным жителям наших городов и сел, сохранить критическую инфраструктуру, обезопасить страну и мир от возможных экологических и техногенных катастроф.

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Считаем, что Ваша дальнейшая проволочка с таким решением является прямым приглашением для агрессора продолжать бомбить наши населенные пункты, вопреки многочисленным жертвам среди мирного населения.

Мы категорически не воспринимаем никакие отговорки, которые раздаются от Вас в последние дни и больше похожи на позицию трусов, чем настоящих лидеров демократического мира.

Мы поддерживаем Президента Украины, который ясно отметил, что все последующие жертвы варварских бомбардировок и ракетных обстрелов будут, в частности, и на Вашей совести. Поэтому, искренне надеемся, что Вы хотите войти в историю, не как политики на руках которых кровь невинных жертв российской агрессии, а как люди, которые сделали все возможное, чтобы не допустить геноцид украинского народа.

Решение, которое спасет сотни, если не тысячи жизней у Вас на столе. Не прячьтесь от исторической ответственности перед миром, собственными народами и великой европейской нацией, которой были и будут украинцы, и поддержите нашу страну в борьбе с российскими оккупантами за право существовать." – говорится в тексте обращения.